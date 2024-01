Aichach-Friedberg

vor 18 Min.

Tausende auf Demos gegen Rechtsextremismus: Was kommt als Nächstes?

Tausende Menschen kamen zu den Kundgebungen gegen Rechtsextremismus in Friedberg (Foto) und Aichach am Wochenende. Doch damit soll es nicht getan sein.

Plus Die Kundgebungen in Aichach und Friedberg lockten mehrere Tausend Menschen auf die Straße. Die Organisatoren sind zufrieden - und planen weiteres Engagement.

Von Bill Titze

Es waren die größten Demos im Landkreis seit langer, sehr langer Zeit: Sowohl in Aichach als auch in Friedberg gingen am Wochenende rund 2000 Menschen auf die Straße, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Für die Organisatoren waren die Veranstaltungen ein voller Erfolg. Wichtig ist ihnen aber auch, dass es nicht bei diesen Demos bleibt. Was sie in den kommenden Wochen geplant haben, um das Thema weiter im Blickpunkt zu halten.

Menschen aus allen Schichten bei Demo gegen rechts in Friedberg

"Ich habe mich wirklich sehr über die vielen Menschen gefreut, die am Sonntag zu unserer Kundgebung gekommen sind", sagt Jacoba Zapf vom Frauenforum Aichach-Friedberg. Die Stimmung sei schön und friedlich gewesen. Gerade, dass Menschen aus quasi allen Bevölkerungsgruppen vor Ort waren, sei beeindruckend gewesen. "Genau das wollten wir erreichen, dass ein Wir-Gefühl entsteht und Friedberg sich in all seinen Facetten zeigt."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen