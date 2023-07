Tempo-30: Die Kommunen wissen es besser

Plus Tempo-30 soll für Kommunen an neuralgischen Stellen schneller realisierbar sein. Diese Reform muss umgesetzt werden und hilft den Gemeinden im Wittelsbacher Land.

Vor dem Merchinger Kindergarten kommt nach langem Hin und Her endlich die Tempo-30-Zone, Mering wartet für den Innenort noch immer darauf. Es fehlt die rechtliche Handhabe, um hier eine Temporeduzierung erwirken zu können. Diese Beispiele und noch einige weitere sind der Grund dafür, warum sich Mering, Kissing, Merching und Pöttmes in der bundesweiten Initiative für Tempo-30 engagieren. Friedberg ist zwar kein Mitglied, unterstützt die Initiative aber. Der Aichacher Stadtrat muss darüber erst noch entscheiden.

Nun soll es auf Bundesebene zu einer Reform für das Straßenverkehrsgesetz kommen, die den Kommunen an neuralgischen Stellen mehr Einfluss gewährt. Das ist eine richtige Entscheidung. Denn gerade die Gemeinden vor Ort wissen, wo sich Gefahrenstellen bieten. Bislang hat es jede Menge Überzeugungsarbeit gekostet, bis sich die Straßenverkehrsbehörden dazu durchringen konnten, Tempo-30 einzuführen. In Merching machten die Eltern mobil und ließen nicht locker - mit Erfolg. Die Kommunen müssen derzeit viele Aufgaben gleichzeitig stemmen, da brauchen sie nicht auch noch unnötigen Bürokratieaufwand, um besonders gefährliche Stellen im Gemeindegebiet entschärfen zu können.