Aichach-Friedberg

vor 31 Min.

Termine wieder frei: Impfzentren in Dasing und Kissing haben Kapazitäten

In den Impfzentren in Kissing (im Bild) und Dasing sind aktuell wieder Termine frei.

Jetzt also doch: Die Impfzentren in Dasing und Kissing haben in den kommenden Wochen wieder Termine frei. So können Sie sich anmelden.

Seit gestern Nachmittag gibt es sie wieder: Termine in den Impfzentren Dasing und Kissing. Das gab das Landratsamt Aichach-Friedberg bekannt. Für die kommenden Wochen sind noch Termine frei, heißt es. Sowohl Erst- und Zweitimpfungen als auch Bosster-Impfungen werden angeboten. Es gilt zu beachten, dass nur Personen Booster-Impfungen vereinbaren können, deren zweite Impfung bereits mindestens fünf Monate zurückliegt. Hier können Sie einen Termin online buchen. (AZ)

