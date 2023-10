Tödliche Fahrradunfälle auf Rekordhoch: So kann man sich schützen

Plus Auch im Wittelsbacher Land sind besonders ältere Menschen gefährdet. Wie man Unfällen vorbeugen kann und was es braucht, um sicher zu fahren.

Die Zahl der Fahrradfahrenden ist in den letzten Jahren enorm angestiegen. Das hat zur Folge, dass bereits im September die tödlichen Fahrradunfälle in der Region einen Höchststand im Vergleich zu den letzten fünf Jahren erreichten, wie die Polizeidirektion Schwaben Nord informierte. Über die Hälfte der Unfallopfer war alleinbeteiligt und trug keinen Helm. Besonders häufig betroffen sind Seniorinnen und Senioren. Verschiedene Vereine versuchen, dagegenzuwirken.

Die hohe Zahl der Unfalltoten entstehe vermutlich aus einer Kombination aus mehreren Faktoren. "Das sind etwa die Überschätzung des eigenen Könnens, Unachtsamkeit oder die Fahrbahnbeschaffenheit", sagt Helmut Beck, Vorsitzender der Kreisgruppe Aichach-Friedberg bei der Deutschen Verkehrswacht.