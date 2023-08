Aichach-Friedberg

Tödlicher Bootsunfall: Fassungslosigkeit bei heimischen Wasserskifahrern

Plus Ein Mann aus dem Landkreis Aichach-Friedberg wird am Donnerstag tot aus der Donau geborgen. Bei heimischen Wasserskifahrern sorgt der Unfall für Entsetzen.

Im Fall des tödlich verunglückten Wasserskifahrers auf der Donau in Niederbayern gibt es nun traurige Gewissheit: Der 55-Jährige, dessen Leiche am Donnerstag geborgen wurde, stammt aus dem Landkreis Aichach-Friedberg. Dies bestätigte die zuständige Verkehrspolizei Passau auf Anfrage unserer Redaktion. Bei Wasserskifahrern und Wasserskifahrerinnen aus der Region sorgt die Nachricht für große Betroffenheit.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag östlich von Passau. Auf Höhe der Gemeinde Erlau wollte der von einem Motorboot gezogene Mann über das Heck aufsteigen und geriet dabei laut Polizei in die sich vermutlich noch drehende Antriebsschraube. Dabei wurde er schwer an den Oberschenkeln verletzt und geriet unter Wasser. Nach tagelanger Suche wurde die Leiche schließlich im Wasser treibend in Österreich entdeckt.

