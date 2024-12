Tödlicher Unfall auf Firmengelände: Angeklagter Chef freigesprochen

Am Amtsgericht Aichach stand ein tödlicher Baustellenunfall auf dem Prozessplan, bei dem sich ein 57-Jähriger aus dem Landkreis Aichach-Friedberg wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten musste. Der Inhaber eines Handwerkbetriebs sollte laut Anklage für einen schweren Unfall auf seinem Firmengelände am 17. Juni 2023 verantwortlich sein, bei dem zwei Personen während Reparaturarbeiten an einem Hallendach in die Tiefe gestürzt waren und sich lebensbedrohlich verletzt hatten. Einer der zwei aus Südosteuropa stammenden Arbeiter starb über ein Jahr später - am 22. November 2024 - an den Folgen des Aufpralls. Zuvor hatte er im Wachkoma gelegen. Der andere Mann wurde mit etlichen Brüchen 25 Tage im Krankenhaus behandelt.

