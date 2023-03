Tradition muss man pflegen: So retten wir Schafkopf vor dem Aussterben

Plus Schafkopf gehört zu Bayern wie das Bier. Dennoch beherrschen immer weniger Personen das Kartenspiel. Das hat verschiedene Gründe – die Regierung muss handeln.

Dem einen geht bei Begriffen wie Bumpel, Blaue und Alten das Herz auf, andere verstehen nur Bahnhof. Die Faszination für Schafkopf kann nur jemand nachvollziehen, der das Kartenspiel auch beherrscht. Das ist gar nicht so einfach. Es soll Vokabeln geben, die sich schneller im Gedächtnis verankern, als die Regeln des bayerischen Wirtshaussports. Wie bei anderen Traditionen auch, sorgen sich die Kartler um die Zukunft. Das hat mehrere Gründe.