Treiben die verschärften Corona-Regeln Wirtsleute in eine neue Krise?

Plus Sperrstunde ab 22 Uhr, 2G-Regel drinnen und draußen und abgesagte Weihnachtsfeiern machen Lokalen in Aichach-Friedberg zu schaffen. Fünf Wirtinnen und Wirte berichten.

Am Sonntag sei nur die Hälfte der regulären Gäste gekommen, Weihnachtsfeiern seien fast alle abgesagt, genauso das monatliche Kegeln, berichtet Hildegard Lorenz-Haugg vom Gasthof zum Schloss in Stätzling. Ihr bricht viel Umsatz weg - und das ist die Regel. Nach einem totalen Lockdown und Personalproblemen haben Lokale nun mit neuen Themen zu kämpfen: Nur wer geimpft oder genesen ist, darf im Innen- oder Außenbereich verweilen, ab 22 Uhr gilt eine Sperrstunde. Wie kommen Wirtsleute im Wittelsbacher Land damit klar?