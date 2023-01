Trotz mehr Betten in Augsburg: Hoteliers im Kreis zufrieden mit 2022

Plus Die Übernachtungszahlen gehen deutlich nach oben, auch bei den Hotels im Landkreis Aichach-Friedberg. Dennoch blickt mancher Hotelier mit Sorge in die Zukunft.

Zugegeben, der Januar ist nicht gerade der Urlaubsmonat. Das gilt 2023, das galt aber erst recht vor zwölf Monaten. Denn damals war die Corona-Pandemie noch ein echtes Problem. Und das gilt auch mit Blick auf die Hotellerie, die vor allem Anfang des Jahres in der Region noch strauchelte. Wie ein Blick auf die Zahlen sowie Gespräche mit Betreibern verschiedener Hotels im Landkreis zeigen, hat sich die Situation im Laufe von 2022 aber deutlich verbessert. Dennoch gibt es Sorgen bei manchen Hoteliers.