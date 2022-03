Über 800 ukrainische Flüchtlinge sind im Landkreis erfasst

Die meisten Geflüchteten sind in Aichach-Friedberg privat untergekommen. Der Landrat kritisiert in diesem Zusammenhang mangelnde Unterstützung durch den Freistaat.

Schon über 800 ukrainische Flüchtlinge sind im Moment im Landkreis Aichach-Friedberg erfasst. Bei der Verteilung weiterer Flüchtlinge auf bayerischer Ebene werden dem Landkreis aber nur die 182 Flüchtlinge angerechnet, die aktuell in den vom Landratsamt angemieteten Unterkünften untergebracht sind. Alle anderen wohnen privat.

"Das spiegelt in keiner Weise die Realität und eine gleichmäßige Verteilung wider, denn diejenigen, die privat wohnen, müssen ebenfalls integriert, mit Leistungen versorgt und mittelfristig auch etwa in Kitas usw. aufgenommen werden. Es steht auch im Widerspruch zur gängigen Praxis, denn bei allen anderen Asylbewerbern und Anerkannten werden diejenigen, die in privaten Wohnungen leben, bei der Quote mit berücksichtigt", kritisiert Landrat Klaus Metzger. "Zudem werden damit die ländlichen Gebiete erheblich benachteiligt, weil es meiner Einschätzung nach gerade dort, wo größere Häuser und Wohnungen zur Verfügung stehen, wohl mehr Menschen gibt, die jemanden privat aufnehmen", fügt er hinzu. Es müsse berücksichtigt werden, dass zumindest ein Teil der Ukrainerinnen und Ukrainer, die jetzt privat unterkommen, früher oder später noch Unterkunft oder Wohnraum brauchen werden.

Landratsamt beginnt mit aufwendiger PIK-Registrierung der Geflüchteten

ist die PIK-Registrierung, mit der das Landratsamt Aichach-Friedberg nun auch begonnen hat. Es handelt sich um eine Registrierungssoftware, mit der die ukrainischen Flüchtlinge deutschlandweit erfasst werden sollen, zusätzlich zur Registrierung im Ausländerzentralregister. "PIK" steht für Personalisierungsinfrastrukturkomponenten und ist eine Registrierung samt biometrischen Fotos und Fingerabdrücken. Diese Registrierung dauert pro Person zwischen 30 und 45 Minuten. Die Aufgabe der PIK-Registrierung ist dem Landratsamt zusätzlich übertragen worden, seit Dienstag ist es mit zwei geeigneten Geräten ausgestattet. Am Mittwoch wurden die ersten zwölf Registrierungen durchgeführt. Alle ukrainischen Flüchtlinge werden nun nach und nach zu dieser Registrierung ins Landratsamt eingeladen, erhalten dazu einen Termin mit der Post. Damit die Einladungen zugestellt werden können, bittet das Landratsamt alle Bürgerinnen und Bürger, die privat ukrainische Flüchtlinge aufgenommen haben, diese auch auf ihre Briefkastenbeschriftungen aufzunehmen.

Bislang sind 98 ukrainische Kinder und Jugendliche als Schülerinnen und Schüler an Schulen im Landkreis angemeldet. Im Unterricht stehen zunächst das Deutschlernen und praktische Dinge im Vordergrund, teilweise nehmen sie auch bereits am regulären Unterricht teil. Unter der Leitung des Staatlichen Schulamts wurde eine Steuergruppe installiert, an einzelnen Schulen gibt es bereits sogenannte Willkommensgruppen. Schulpflicht besteht für die ukrainischen Kinder regulär erst nach drei Monaten Aufenthalt in Deutschland.

Kriegstrauma: Landkreis sensibilisiert vor Probealarm am Samstag

Ein Probealarm der Feuerwehrsirenen am ersten Samstag im Monat, im Zeitraum von circa 11 bis 11.30 Uhr ist auch im Landkreis Aichach-Friedberg üblich. Für Menschen, die bis vor Kurzem in der Ukraine gelebt haben, ist dies nicht nur ungewohnt, sondern die Sirene möglicherweise auch irreführend. Das Landratsamt bittet deshalb Menschen mit Kontakt zu Geflüchteten aus der Ukraine, diese darüber zu informieren, dass es ein Probealarm ist und keine Gefahr besteht. Die Bewohner von Sammelunterkünften des Landratsamtes werden durch das Landratsamt vor Ort informiert. (AZ)

Lesen Sie dazu auch