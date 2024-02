Überforderte Angehörige, zu wenig Personal: Welche Hilfe braucht die Pflege?

Plus Im Landkreis Aichach-Friedberg wird viel getan, um Pflegebedürftige und ihre Familien zu unterstützen. Trotzdem spitzt die Situation sich zu.

Im Alter wollen die meisten Menschen so lange wie möglich zu Hause in ihren eigenen vier Wänden leben. Es ist für sie wichtig, selbstständig und im vertrauten Umfeld ihren letzten Lebensabschnitt zu verbringen. Doch dieser Wunsch ist oft schwer zu realisieren. Eine wichtige Hilfe bietet der Pflegestützpunkt des Landkreises Aichach-Friedberg.

Aus der Seniorenberatung wird in Aichach-Friedberg der Pflegestützpunkt

Vormals hieß dieser Bereich Seniorenberatung. Der Pflegestützpunkt will Menschen zur Seite stehen und ihnen eine umfassende Beratung über die Angebote und Unterstützungsmöglichkeiten zu geben, falls eine Pflegebedürftigkeit eintritt. Angesichts der fehlenden Heimplätze ist die Bedeutung von häuslicher Pflege immer wichtiger einzustufen.