Ufos über Friedberg, Mount Rushmore in Mering – die unernste Jahresvorschau

Plus Von Luftschlössern bis zu unstrittigen Rednerlisten: Die Redaktion hat sich überlegt, was 2023 in Friedberg, Mering, Kissing und Umgebung so alles passieren könnte.

Januar Die erste Sitzung des Friedberger Stadtrats startet mit einer Sensation: Einstimmig beschließt das Gremium, dass Friedberg ein Luftschloss bauen soll. Angesichts der immer schwierigeren Finanzlage soll dieser Coup Raumprobleme vom Jugendzentrum bis zur Erweiterung des Feuerwehrhauses auf einen Schlag lösen. Kritik kommt anfangs allerdings von den Grünen, die bezweifeln, ob dieser Bau tatsächlich klimaneutral ablaufen werde. Bürgermeister Roland Eichmann dagegen weist auf das Projekt als Motor für den Tourismus hin; ein Hotel für Elfen und Geister könne integriert werden. Plänen der CSU, in der Folge auch alle Ortsteile mit Luftschlösschen auszustatten, steht das Gremium aufgeschlossen gegenüber. Heiße Luft für den Bau könne man selber in den Sitzungen ausreichend produzieren.

