Aichach-Friedberg

vor 51 Min.

Und wieder stehen Mühlen still: Regen hat der Ach keine Erleichterung gebracht

Plus Nach dem extremen Niedrigwasser und Fischsterben hoffte man auf den Regen als Rettung für die Friedberger Ach. Doch weiter fehlt es an Wasser - und viel verschwindet.

Von Ute Krogull

Die Friedberger Ach führt aktuell wieder fast so wenig Wasser wie vor der Rettungsaktion vor einigen Wochen, als Millionen Liter aus dem Kissinger Auensee in den Fluss gepumpt wurden. Die Mühlen stehen still. Am Oberlauf, dem Hagenbach bei Kissing, und auch an der Ach in Friedberg und weiter nördlich ist das Niedrigwasser deutlich erkennbar.

