Unwetterwarnung für Landkreis Aichach-Friedberg am Samstagabend

Schon wieder eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes für Aichach-Friedberg. Prognostiziert werden am 15. Juli Sturmböen bis 100 km/h sowie Hagel.

Das Unwetter von Dienstagabend steckt noch vielen in den Knochen, die Aufräumarbeiten sind noch nicht beendet, da gibt der Deutsche Wetterdienst erneut eine Unwetterwarnung für den Landkreis heraus. Sie ähnelt der von Dienstag.

Am Samstagabend, 15. Juli 2023, entwickeln sich demzufolge schwere Gewitter mit schweren Sturmböen bis 100 km/h. Strichweise sind auch orkanartige Böen bis 110 km/h nicht ausgeschlossen. Zudem kann heftiger Starkregen bis 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit und insbesondere anfangs auch größerer Hagel mit Korngrößen von zwei bis drei Zentimeter auftreten. Die Gewitter ziehen in der ersten Nachthälfte nordostwärts ab und verlieren an Intensität. Die Warnung gilt ab dem späten Nachmittag bis 1 Uhr nachts.

Unwetterwarnung für 15. Juli: Orga-Team des Friedberger Altstadtfestes ist vorbereitet

Was bedeutet das für das Friedberger Altstadtfest, das am Dienstag erstmals in seiner Geschichte evakuiert werden musste? Veranstaltungsleiter Frank Büschel sagt auf Anfrage, man beobachte die Wetterlage genau. Im Fall der Fälle greifen Evakuierungspläne mit Durchsagen. Festgäste können Schutz im Pfarrzentrum sowie der Schule am Eisenberg suchen. Auf keinen Fall sollten sie sich bei starkem Wind in Ständen etc. unterstellen. Dies kann gefährlich werden, etwa durch herabstürzende Gegenstände.

