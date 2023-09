Aichach-Friedberg

vor 39 Min.

Leser-Abstimmung: Das sind die zehn besten Biergärten in Aichach-Friedberg

Plus Unsere Leserinnen und Leser haben die schönsten Biergartentipps für den Landkreis Aichach-Friedberg ausgewählt. Das ist die Top Ten – vom Klassiker bis zum Geheimtipp.

Artikel anhören Shape

Im Altweibersommer ist Endspurt für die Biergartensaison. Das Wittelsbacher Land hat eine vielfältige Biergartenkultur zu bieten – vom Klassiker, in dem man mitgebrachte Speisen verzehren kann, über die grüne Oase im Herzen der Stadt bis hin zu Geheimtipps auf dem Land. Unsere Leserinnen und Leser haben Vorschläge zu den schönsten Biergärten gemacht und dann darüber abgestimmt. Das sind die Biergarten-Top-Ten für den Landkreis Aichach-Friedberg.

1. Moosbräu in Aindling: Familienbetrieb mit großer Fangemeinde

Die Geschichte des Moosbräu in Aindling reicht weit zurück. Seit mehr als einem Jahrhundert ist es in Familienbesitz. Kein Wunder, dass die Fangemeinde des bayerischen Gasthofs mit seinem Biergarten groß ist. Hinter dem Lokal sitzt man hier tatsächlich unter einem Kastanienbaum und kann sich die gutbürgerlichen, aber auch raffinierten Gerichte schmecken lassen. Gerade am Wochenende sollte man vorab reservieren, vor allem, weil das Moosbräu auch ein beliebter Ort für Hochzeiten und runde Geburtstage ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen