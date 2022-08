Aichach-Friedberg

18:00 Uhr

Menschen in Aichach-Friedberg begegnen dem E-Rezept mit viel Skepsis

Ab dem 1. September 2022 müssen Apotheken E-Rezepte annehmen, so auch die Rosenapotheke in Friedberg. Noch sind viele skeptisch.

Plus Ab dem 1. September nehmen deutsche Apotheken E-Rezepte an, auch in Aichach-Friedberg. Während einige das gutheißen, halten andere den Schritt für überstürzt.

Von Bianca Dimarsico

Die Digitalisierung findet in immer mehr Bereichen unseres Lebens Einzug. Schon das Smartphone hat oft Massen an Informationen über uns gespeichert. In der Hosentasche tragen wir unsere Zugfahrtkarten, unseren Impfnachweis und unsere Kreditkarte. Dem sollen nun ärztliche Rezepte folgen. Pinker Zettel ade! Was gut klingt, begeistert nicht alle. Apotheken im ganzen Land müssen ab Donnerstag startklar für das E-Rezept sein. Im Landkreis Aichach-Friedberg ist unklar, wie sich die Änderung bewähren wird.

