Viele Betriebe interessieren sich für neues Technologiezentrum

Plus Der Landkreis will sich mit der Stadt Aichach die Miete für die Hochschulaußenstelle teilen. Wie hoch sie ist, weiß man noch nicht genau.

Dem Zukunftsthema Bauen widmet sich das Technologietransfer-Zentrum (TTZ) für den Landkreis, das in Aichach angesiedelt wird. Bei den Firmen in der Region stößt das offenbar auf großes Interesse. Viele Handwerksbetriebe hätten sich bereits gemeldet und Interesse an dem Weg bekundet, Wissenschaft und Handwerk zusammenzubringen, berichtete Peter Tomaschko in der Sitzung des Kreisentwicklungsausschusses.

Das TTZ wird sich schwerpunktmäßig zwei Feldern widmen, die gut zur Unternehmensstruktur des Wittelsbacher Landes mit seiner ganzen Reihe von Unternehmen der Wertschöpfungskette Bau passen – von Baustoffherstellern über große Bauunternehmen bis hin zu kleineren Formen, dem Bauausbaugewerbe und Planungsbüros. Einerseits geht es darum, den vergleichsweise niedrigen Grad der Digitalisierung und Automatisierung zu erhöhen, um Effizienz zu steigern und Kosten zu senken.

