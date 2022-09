Volkshochschule hilft beim Energiesparen

Im Herbstsemester bietet die Vhs Aichach-Friedberg 850 Kurse an. Man kann sich dafür bereits anmelden.

Das neue Programmheft der Volkshochschule (vhs) Aichach-Friedberg liegt seit dem 12. August an den bekannten Auslagestellen in den Städten und Gemeinden des Wittelsbacher Landes zur Abholung bereit. Unter den 850 Kursen bildet das Thema Nachhaltigkeit einen Schwerpunkt.

Energiesparen ist ein gewichtiges Thema im vhs-Herbstprogramm: „Strom sparen und Solarstrom selbst erzeugen mit PV-Kleinstanlagen“, „Soll ich mir jetzt ein Elektroauto kaufen?“, „So starte ich meine kleine Energiewende: Energie und Strom sparen - So geht's!“, lauten einige der Titel. Unter der Rubrik "Regenerative Energien vor der Haustüre" können in Rehling ein Kleinwasserkraftwerk an der Friedberger Ach, eine Biogasanlage in Wiffertshausen und ein Passivhaus in Merching besichtigt werden. Mit dem „Modernisierungsbündnis Wittelsbacher Land“ werden wichtige Sanierungsfragen beantwortet. Für diese Themen kooperiert die vhs mit Partnern wie dem Landratsamt Aichach-Friedberg und der Verbraucherzentrale.

Vhs Aichach-Friedberg bringt Fachleute ins Wohnzimmer

Durch die Zusammenarbeit mit anderen Volkshochschulen gibt es rund 150 Online-Angebote. Der Fachbereich „Studium Generale“ – online mit „wissen.live“ hat bereits eine kleine Fangemeinde gefunden. Renommierte Akademiker, Wissenschaftler und Journalisten können bequem ins Wohnzimmer geholt werden. Vorträge über künstliche Intelligenz in der Medizin, das Erbe der Sklaverei in den USA oder eine Bilanz der Arbeit der Bundesregierung sind nur einige der Themen.

Unter dem Titel "vhs unterwegs" geht es ebenso auf Pilzsuche im Wittelsbacher Land wie durch alte Gemäuer mit der Stadthexe und auf Aichachs Promenadenwegen entlang der Stadtbefestigung. Für das leibliche Wohl ist beim „kulinarischen Spaziergang“ und beim Kurs „Brauereien, Bier und Geschichten“ gesorgt. Bei den Führungen in München kann man das Angerviertel oder Haidhausen erkunden, das Sudetendeutsche Museum besuchen. In Augsburg geht es zum UNESCO-Welterbe Wasserführung (rollstuhlgerecht) und auf den jüdischen Spuren durch Kriegshaber.

Sprechen lernen mit der Volkshochschule

Viele inspirierende Angebote von der Kalligrafie bis zum Häkeln gibt es im Bereich "Kultur und Gestalten". Sprachkurse werden in kleinen Gruppen auf unterschiedlichsten Niveaustufen abgehalten und wenn gewünscht sogar im Einzelunterricht. Es finden sich auch Sprachen wie Chinesisch, Portugiesisch oder Norwegisch im Programm.

"Gesundheit und Bewegung" ist der größte Fachbereich bei der Volkshochschule. Yogakurse aller Arten sind vielfältig im Programm zu finden. Entspannungstechniken für zwischendurch, autogenes Training, Qi Gong, Tái Chi Chuan. Beckenbodenübungen und weitere Angebote zur Stärkung des Rückens und der Wirbelsäule finden verteilt über den ganzen Landkreis statt. Mambo, Ballett, Disco Fox, Latein, Ladies Latin, Tango, und Hula aus Hawaii sind beliebte Angebote, die wieder ins Programm aufgenommen worden sind. In der Rubrik Rehasport gibt es Kurse für ambulante Koronargruppen.

Vhs kooperiert mit Kliniken an der Paar

Der Bereich „Gesundheit informativ“ wurde in diesem Semester wieder um die medizinische Vortragsreihe erweitert. In Kooperation mit den Kliniken an der Paar und den Fördervereinen der Kliniken Aichach und Friedberg referieren Ärzte der Kliniken zu den Themen: „Das schwache Herz“, „Dem Schicksal nichts überlassen. Harninkontinenz behandeln“, „Turbulenzen im Herz“, „Die moderne Intensivmedizin“.

Kochkurse, Kurse zur Kompetenz- und Persönlichkeitsentwicklung und Angebote zum Umgang mit Computer und Internet runden das Bildungsprogramm ab. Die "junge vhs" steht mit Ausflügen, Handwerken, diversen Musik- und Bewegungsangeboten in den Startlöchern.

So reagiert die vhs Aichach-Friedberg auf die Pandemie

Auch in diesem Semester wurde das Programmheft nicht nur aus Gründen der Wirtschaftlichkeit, sondern auch wegen der ungewissen pandemischen Situation in vereinfachter Form erstellt. Diese vereinfachte Darstellung ermöglicht es, kurzfristig auf etwaige gesetzliche Vorgaben zu reagieren. Das Team der Geschäftsstellen benachrichtigt jeden Teilnehmenden vor Kursbeginn über die aktuellen Termine, Räumlichkeiten und eventuelle Veränderungen. Ebenso werden die Gebühren erst nach Beendigung der Kurse eingezogen.

Die Kurse sind alle bereits auf der Homepage www.vhs-aichach-friedberg.de freigeschaltet. Ebenso ist eine Anmeldung möglich unter Telefon 08251/87370, Fax 08251/873716, E-Mail anmeldung@vhs-aichach-friedberg.de oder persönlich und per Post bei der vhs, Steubstraße 3 in 86551 Aichach. (AZ)