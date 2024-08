Vom Planer zum Spontanen – Welcher Packtyp sind Sie?

Haben Sie schon alle Siebensachen zusammen? Wobei, wenn es um das Reisegepäck geht, bleibt es meistens nicht bei sieben Dingen, die mit in den Urlaub gehen sollen. Schließlich geht darum, für alle Eventualitäten vorgesorgt zu haben. Und ganz so abgerissen, will man auch im Urlaub nicht daher kommen, selbst wenn es zum Campen geht. Das wäre geklärt. Doch welcher Packtyp sind Sie?

Die Schwimmbrille schafft es nicht ans Urlaubsziel

Der Planer, der bereits Wochen zuvor anhand seiner Packliste die Wäsche und die nötigen Utensilien in einer Kiste bereitlegt, um sie einen Tag vor Abreise nach einem ausgeklügelten System in den Koffer zu legen? Oder sind Sie eher der Spontane, der einfach nach Lust und Laune die Kleidungsstücke, die noch frisch und gebügelt im Schrank vorhanden sind, kurz vor knapp in den Koffer wirft und sich wundert, dass dieser kaum mehr zu geht. Diese Menschen stellen meist im Urlaub fest, dass die neue Schwimmbrille es nicht ans Urlaubsziel geschafft hat, weil sie noch originalverpackt im Flur liegen geblieben ist.

Und dann gibt es den abgeklärten Typ. Ganz nach dem Prinzip, was ich nicht dabei habe, brauche ich auch nicht. Er lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Packt lässig die Dinge ein, die er für nötig hält. Verlässt sich dabei meist aber auf seine Partnerin oder seinen Partner. „Den Motor für die elektrische Zahnbürste, das Duschgel und die Haarbürste, das wolltest du doch mitnehmen“ - lautet seine Devise.

Damit das Packen aber nicht zum Albtraum wird, eine Empfehlung: Freuen Sie sich einfach auf den Urlaub, die gemeinsame Zeit und das Abenteuer. Und wenn die Schuhe es nicht in den Koffer geschafft haben, auch nicht so schlimm, ein Mitbringsel aus dem Urlaub ist nicht das Schlechteste.