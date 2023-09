Aichach-Friedberg

18:00 Uhr

Von Parteipolitik hält Hannes Ankner nichts: "Müssen an einem Strang ziehen"

Der Dasinger Johannes Ankner möchte für die Freien Wähler in den Bezirkstag.

Plus Bezirkstagswahl: Der Dasinger Unternehmer Johannes Ankner möchte für die Freien Wähler in den Bezirkstag einziehen. In die Politik kam er eher unfreiwillig.

Selten gibt es Personen, bei denen die Bezeichnung "Frohnatur" so zutreffend ist wie bei Johannes Ankner. Der Dasinger lacht viel, ist locker, das "Sie" gibt es bei ihm eigentlich nicht. Das bedeutet jedoch nicht, dass er die Politik auf die leichte Schulter nimmt. Auch wenn das Engagement beileibe nicht von langer Hand geplant war.

Ankner lernte Industriemechaniker und war bereits mit 21 Handwerksmeister. Mit 22 gründete er sein eigenes Unternehmen, das bis heute besteht: Metallbau Ankner. Und die Firma ist zumindest indirekt verantwortlich dafür, dass Ankner heute in der Kommunalpolitik mitmischt. Im Firmen-Umfeld gab es vor einigen Jahren Probleme mit einem Wendehammer. "Da haben sich Leute verfahren, Tanklaster sind in einen benachbarten Bach geraten", erinnert sich Ankner. Deshalb habe er den Dasinger Gemeinderat besucht und dort die Situation geschildert. "Und dann hieß es plötzlich: Wieso stellst du dich nicht selbst auf, um etwas zu verbessern?"

