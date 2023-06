Vorstand sieht die Fusion der Raiffeisenbanken als Erfolg

Die Raiffeisenbank Wittelsbacher Land sieht sich als zukunftsfähig in turbulenten Zeiten. Wie hoch die Dividende ist.

Eine positive Bi­lanz zogen die Vorstände der Raiff­ei­senbank Wittelsbacher Land auf der Vertreterver­samm­lung. Die Bankenfusion, der gra­vie­rende Zinsanstieg und die Schiefla­gen bei US-Banken und der Credit Suisse hätten die jüngste Vergangenheit geprägt, sagte der Vorstandsvorsitzende Pe­ter Burnhauser. Die Fusion der ehe­maligen Raiffeisenbanken Kissing-Mering und Adelzhausen-Sielen­bach zur Raiffeisenbank Wittelsba­cher Land wurde zwar schon 2021 im Genossenschaftsregister einge­tragen, aber im Alltag habe es etwas länger gedauert.

„Wir freuen uns, dass wir heute Vollzug melden kön­nen!“, so Burnhauser. Er wertete die Fusion als Erfolg und zukunftswei­sen­den Schritt. Kostenmäßig sei die Bank im Plan, bei den Erlösen sogar darüber. Der Zinsan­stieg sei das alles bestimmende The­ma im abgelaufenen Geschäfts­jahr gewesen. Der Im­mobilienmarkt werde wesentlich durch die Zinshöhe beeinflusst, wes­halb die Wachstumschancen in der Baufinanzierung vorerst überschau­bar blieben.

Turbulenzen im Bankenwesen: Wie ist die Raiba Wittelsbacher Land geschützt?

Die Turbulenzen bei US-Banken und der Credit Suisse hatte die Finanzmärkte kurz, aber heftig in Aufregung versetzt. Burn­hau­ser beruhigte die Anwesenden, weil so etwas ihm zufolge der Raiba Wittelsbacher Land durch den genossenschaft­li­chen Finanzverbund und die genos­senschaftliche Sicherungseinrich­tung verhindert würden.

Hohe Zu­wächse im Kundengeschäft und ein stabiles Ergebnis präsentierten die Vorstände für 2022. Die Bilanzsum­me stieg moderat um 21 Millionen oder 0,8 Prozent auf 1,54 Milli­arden Euro. Das betreute Kunden­vo­lumen wurde um 18 Millionen Eu­ro oder 0,6 Prozent auf 2,9 Milliar­den Euro gesteigert. Die Kunden­kre­dite erfuhren eine Steigerung von 50 Millionen Euro oder 4,5 Prozent.

Raiffeisenbank schüttet zwei Prozent Dividende aus

Bis zum zweiten Quartal habe der Immobilien­boom angehalten. Wertpapiere und Fonds für 36 Millionen Euro wurden verkauft. Diese an sich gute Ver­triebs­leistung wurde aber durch Kurs­rückgänge zunichtegemacht.

Der Zinsüberschuss stieg um 0,6 Millionen auf 22,6 Millionen Euro, wäh­rend die Zinsspanne auf 1,43 Pro­zent zurückging. Der Provisionsü­ber­schuss liegt bei gut sieben Milli­onen Euro. Das ist eine halbe Million mehr als im Vorjahr. Das Eigenka­pi­tal bleibt stabil. Die allgemeinen Ver­waltungskosten sind mit 16,5 Millio­nen Euro im vergangenen Jahr na­he­zu konstant geblieben. Während der Personalaufwand um ca. eine Million gestiegen ist, sind die Sach­aufwendungen um etwa denselben Betrag gesunken. Die größten Ein­zelposten sind die EDV-Kosten von 1,8 Millionen Euro und die Beiträge zu Verbänden von 1,2 Millionen Euro. Der Steueraufwand schlägt mit 2,6 Millionen Euro zu Buche. Davon bleibt gut eine Million Ge­werbesteuer in der Region.

Der Bi­lanzgewinn beträgt eine knappe Mil­lion Euro. Auf die Geschäftsgutha­ben der Mitglieder wird davon eine Dividende von zwei Prozent ausge­schüttet.

Vier neue Lehrlinge bei der Raiffeisenbank Wittelsbacher Land

Vorstand Arnulf Ringler betonte, dass die Raiffeisenbank kontinuierlich in die Aus- und Fort­bildung ihrer Mitarbeiter investiere. Vier neue Auszubildende starteten 2022 ihre Berufslaufbahn zum Bank­kaufmann/frau. Insgesamt seien neun junge Leute derzeit in Ausbil­dung. Mit Stolz berichtete Ringler über die hohe Zahl an Betriebsju­bi­läen.

Turnusmäßig schieden Sabine Asum und Johann Greppmeier aus dem Aufsichtsrat aus. Beide waren wieder wählbar und stellten sich zur Wahl. Sowohl Asum als auch Grepp­meier wurden einstimmig wiedergewählt.