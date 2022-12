Vortrag in Aichach und Friedberg: So lässt sich Harninkontinenz behandeln

Sokol Rexhepi ist Chefarzt der Gynäkologie in den Kliniken an der Paar. In seinem Vortrag zeigt es betroffenen Frauen Lösungsmöglichkeiten auf.

Zwei Vorträge zum Thema "Nicht dem Schicksal überlassen – Harninkontinenz behandeln“ hält Sokol Rexhepi, Chefarzt Geburtshilfe und Gynäkologie an den Kliniken an der Paar: In Aichach spricht er am Mittwoch, 7. Dezember, im Pavillon des Gymnasium, (Raum P101) und in Friedberg am Mittwoch, 11. Januar, von 19 bis 20.30 Uhr im Seminarraum des Personalwohnheims an der Hermann-Löns-Straße 4.

"Jede dritte Frau über 60 Jahren leidet unter einer Form der Inkontinenz“, erklärt Sokol Rexhepi, Chefarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe im Krankenhaus Friedberg. "Man geht in Deutschland von bis zu 15 Millionen betroffenen Frauen aus. Und dennoch ist das Thema ein Tabu, das Frauen häufig nicht ansprechen, aber sehr darunter leiden können.“

Sokol Rexhepi, Chefarzt Geburtshilfe und Gynäkologie an den Kliniken an der Paar, spricht zum Thema Harninkontinenz. Foto: Kliniken An der Paar/Holger Weiß

Die Ursachen für eine Harninkontinenz können vielfältig sein, darum unterscheiden Experten verschiedene Formen – etwa die Belastungs- oder Stress-, Drang-, Reflex- oder auch die Überlaufinkontinenz. In seinen beiden Vorträgen informiert der Chefarzt über Ursachen, Risikofaktoren sowie über aktuelle Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten.

"Frauen mit Harninkontinenz sollten sich ihrem Schicksal nicht ohnmächtig ausgeliefert fühlen. Es gibt vielfältige Behandlungsmöglichkeiten wie etwa Beckenbodentraining, medikamentöse und auch operative Therapien. Durch diese Vielzahl an Behandlungsmöglichkeiten ist eine deutliche Besserung und sogar mitunter eine Heilung möglich“, so Rexhepi.

Vortrag in Friedberg: Wie sich Harninkontinenz behandeln lässt

Ein weiterer Schwerpunkt der Vorträge wird die Dranginkontinenz sein, die aufgrund einer Absenkung der Beckenorgane entsteht. Diese kann durch eine besondere Operationstechnik behandelt werden, die Rexhepi selbst bereits seit vielen Jahren durchführt. Bei der sogenannten CESA/VASA-Methode werden durch eine Bauchspiegelung künstliche Bänder implantiert, die den erschlafften oder vielleicht sogar abgesackten Beckenboden ersetzen und die Bauchorgane wieder in ihrer ursprünglichen Position fixieren.

Diese Vorträge sind Teil der gemeinsamen medizinischen Reihe der Volkshochschule, der Kliniken an der Paar sowie der Fördervereine für die Krankenhäuser in Aichach und Friedberg. Der Unkostenbeitrag beträgt drei Euro, für Mitglieder der beiden Fördervereine ist der Eintritt frei. Da die Plätze beschränkt sind, wird eine Voranmeldung empfohlen, telefonisch unter 08251/8737-0 oder per E-Mail unter anmeldung@vhs-aichach-friedberg.de gebeten, Abendkasse für eventuelle Restplätze wird es geben. (AZ)