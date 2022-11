Vortrag in Friedberg: Wenn das Herz aus dem Takt gerät

Dr. Heiko Methe, Chefarzt für Kardiologie an den Kliniken an der Paar, spricht über eine Erkrankung, von der bis zu zwei Millionen Menschen in Deutschland betroffen sind.

Am Mittwoch, 9. November, spricht Privat-Dozent Dr. Heiko Methe, Chefarzt für Kardiologie an den Kliniken an der Paar, in Friedberg zum Thema „Turbulenzen im Herz – Vorhofflimmern“. Dieser Vortrag findet im Rahmen der gemeinsamen Medizinischen Reihe statt, die die Volkshochschule, die Kliniken an der Paar sowie die Fördervereine der Krankenhäuser Friedberg und Aichach gemeinsam nach zweijähriger Pause diesen Herbst und Winter wieder veranstalten. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr im Seminarraum des Personalwohnheims, Hermann-Löns-Straße 2 in Friedberg, und dauert voraussichtlich bis 20.30 Uhr.

Mit dem Thema seines Vortrags greift Methe auch das diesjährige Schwerpunktthema der Herzwochen der Deutschen Herzstiftung auf. „Herzrhythmusstörungen gehören zu den häufigsten Erkrankungen des Herzens. Und die häufigste Form der Herzrhythmusstörung ist das Vorhofflimmern. Etwa 1,5 bis 2 Millionen Menschen in Deutschland sind davon betroffen, also rund zwei Prozent der Bevölkerung“, erklärt Methe.

Chefarzt Dr. Heike Methe hält in Friedberg einen Vortrag zum Thema „Turbulenzen im Herz – Vorhofflimmern“. Foto: Kliniken An der Paar/Holger Weiß

Die Häufigkeit für Vorhofflimmern steigt mit dem Alter: Bei jedem zehnten Mensch über 70 Jahren tritt diese Herzrhythmusstörung auf. Deshalb lautet die Empfehlung der Deutschen Herzstiftung, dass besonders Menschen über 65 Jahren bei Routinekontrollen bei ihren Hausärzten den Herzschlag mittels Pulsmessung prüfen lassen sollten.

In seinem Vortrag am Mittwoch, 9. November 2022, in Friedberg informiert der Chefarzt der Kardiologie über Ursachen, Risikofaktoren sowie über aktuelle Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten für Patientinnen und Patienten mit Vorhofflimmern. „Menschen mit Vorhofflimmern stehen heute Therapieverfahren zur Verfügung, die diese Herzrhythmusstörungen dauerhaft beseitigen oder zumindest die Symptome lindern und so zu einer besseren Lebensqualität verhelfen können“, sagt Heiko Methe.

Wie das Risiko eines Schlaganfalles verringert werden kann

Ein weiterer Schwerpunkt des Vortrages sind die medikamentösen und interventionellen Verfahren zur Minimierung des Risikos, einen durch Vorhofflimmern bedingten Schlaganfall zu erleiden.

Der Eintritt für diesen Vortrag ist frei, da er im Rahmen der Herzwochen der Deutschen Herzstiftung stattfindet. Da die Plätze beschränkt sind, wird nach Möglichkeit um eine Voranmeldung zum Vortrag gebeten, telefonisch unter 08251 87 37-0 oder per E-Mail unter anmeldung@vhs-aichach-friedberg.de gebeten, auch spontane Besucher sind willkommen.

Weitere Termine der Medizinischen Vortragsreihe:

Mittwoch, 7. Dezember, im Gymnasium Aichach (Pavillon) und Mittwoch, 11. Januar, in Friedberg (Personalwohnheim, Hermann-Löns-Straße 2): „Dem Schicksal nicht überlassen – Harninkontinenz behandeln“ von Sokol Rexhepi, Chefarzt der Geburtshilfe und Gynäkologie

Die Vorträge beginnen jeweils um 19 Uhr und dauern bis 20.30 Uhr. Für die Vorträge wird um Anmeldung über die Volkshochschule gebeten, telefonisch unter 08251/8737-0 oder per E-Mail unter anmeldung@vhs-aichach-friedberg.de, auch eine Abendkasse wird jeweils geöffnet sein. Der Eintritt kostet drei Euro, für Mitglieder der beiden Fördervereine ist der Eintritt frei. Mehr Informationen unter www.vhs-aichach-friedberg.de sowie unter www.klipa.de. (AZ)