Voting beendet: Tierisch und kindisch – das sind die schönsten Frühlingsfotos

Beim Online-Voting zum schönsten Frühlingsfoto gewinnen besondere Motive. Bei zwei Bildern sind die Hauptdarsteller Tiere. Das sind die schönsten Fotos.

Die Sonne zeigt sich, es wird wärmer und die Tage sind wieder länger. Der Frühling ist zurück im Landkreis Aichach-Friedberg. Deshalb haben wir das schönste Frühlingsfoto gesucht. Mehr als 30 tolle Schnappschüsse wurden eingesendet. Die drei Siegerbilder des Online-Votings zeigen besondere Motive.

Diese junge Dame genießt den Frühling in Friedberg mit ihrem Opa. Foto: Maurus Oehmann

Am meisten Stimmen bekam das Foto von Birgit Mühlberger aus Kissing. Sie hatte nördlich von Friedberg eine Reiterin auf ihrem Pferd hinten einem Rapsfeld fotografiert. Auf Platz zwei landete Maurus Oehmann, der seine Enkelin in Friedberg in einer Wiese fotografiert hatte. Den dritten Platz belegt Ute Jahn, deren Hündin Whoopi sich in der Nähe von Sirchenried über das satte Grün freut. (sry)