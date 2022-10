Voting: Wir suchen das schönste Herbst-Foto

Der Herbst ist bunt, auch in Aichach-Friedberg. Wir suchen das schönste Herbst-Foto. So können Sie bei unserer Abstimmung mitmachen.

Der goldene Oktober beschert uns traumhafte Foto-Motive. Die bunten Blätter verwandeln das Wittelsbacher Land in eine farbenfrohe Landschaft. In den vergangenen Wochen haben wir bereits zahlreiche Herbst-Aufnahmen erhalten. Wir suchen nun das schönste Foto aus der farbenfrohen Jahreszeit. So können Sie mitmachen.

Schicken Sie uns bis Freitag, 28. Oktober, ihr Bild unter dem Stichwort Herbst samt Name, Adresse und einen kurzen Text, mit Informationen unter anderem, wo das Foto aufgenommen wurde, per Mail an redaktion@friedberger-allgemeine.de. Ab Freitag können Sie unter allen eingegangenen Aufnahmen für ihr Lieblingsbild abstimmen.

