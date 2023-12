Wir suchen den schönsten Weihnachtsbaum im Wittelsbacher Land

So ein schöner Baum! Unsere Redaktion ruft wieder auf zum virtuellen Christbaumloben. Jetzt fehlen nur noch Ihre Fotos. Wie Sie mitmachen können.

Kitschig oder schlicht, klassisch oder ausgefallen, rot oder goldfarben? Weihnachtsbaumschmuck wird immer individueller und aus den Christbäumen werden wahrlich kleine Kunstwerke. Wir möchten Ihr "Kunstwerk" sehen. Schicken Sie uns ein Foto Ihres geschmückten Weihnachtsbaums und machen Sie mit bei unserer Online-Abstimmung: Welcher Christbaum ist der schönste im Wittelsbacher Land?

Die eingesendeten Bilder werden von uns online in einer Bildergalerie veröffentlicht. Die Leserinnen und Leser können anschließend darüber abstimmen, welchen Baum sie am schönsten finden. Die Bilder mit den meisten Stimmen werden nach dem Ende des Votings auf einer Sonderseite in der Zeitung veröffentlicht.

Christbaum-Voting: So funktioniert’s