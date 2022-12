Wandern und Einkehren: Acht Tipps aus dem Kreis Aichach-Friedberg

Von Ute Krogull, Eva Weizenegger - vor 51 Min. Artikel anhören Shape

Jetzt ist die schönste Zeit für Winterspaziergänge – inklusive Besuch in einem Café oder Lokal. Die Redaktion hat acht Tipps aus Aichach-Friedberg zusammengestellt.

Entzückend: Rundweg vom Café Streuselkuchen bei Maria Kappl in Schmiechen

Ein doppeltes Kleinod, das einen Ausflug lohnt, findet sich im Landkreis-Süden bei Schmiechen. Das entzückende Café Streuselkuchen liegt direkt neben der Wallfahrtskirche Maria Kappl. Im ohnehin sehenswerten Gotteshaus ist in diesen Wochen außerdem noch die historische Krippe zu bestaunen. Ein mit roten Schildern ausgeschilderter Rundwanderweg führt vom Parkplatz nach Schmiechen und im Bogen zurück (3,6 Kilometer). An der Hyazinth-Kapelle befindet sich ein Spielplatz für Kinder. Und danach lohnt ein Besuch im Café von Marion Wyniger im ehemaligen Benefiziatenhaus. Das Lokal mit 30 Plätzen in zwei Räumen ist mit Antiquitäten und bunten Stoffen, Porzellan und Kristalllüstern liebevoll dekoriert; die Besitzer haben es in der Corona-Zeit umgebaut und neu ausgestattet. "Jeder Stuhl ist anders", sagt Wyniger. Und jeder Kuchen, jede Torte ein Gedicht! Ein kleiner Wermutstropfen: Weil Wynigers nicht in Konkurrenz zu den vielen Adventsmärkten gehen und selbst die Weihnachtszeit genießen wollten, ist es aktuell geschlossen und eröffnet erst am Dreikönigstag wieder. Dann ist es jeden Samstag, Sonntag und Feiertag von 13 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Reservierungen sind nicht möglich, doch laut Wyniger sind die Wartezeiten in der Regel nicht allzu lang.

