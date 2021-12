Aichach-Friedberg

12:00 Uhr

Warten auf die Luftfilter: In einigen Schulen in Aichach-Friedberg fehlen sie noch

Plus Die Schulen in Aichach-Friedberg sollen im Kampf gegen die Pandemie Luftfilter bekommen. Bei manchen stehen sie schon im Klassenraum, andere warten noch immer. Warum?

Von Marlene Volkmann

Fenster auf trotz Minustemperaturen - Lüften ist in der Corona-Pandemie ein Mittel gegen die Ansteckung. Nach dem Willen von Ministerpräsident Söder sollten Schulzimmer bis September mit Luftfiltern ausgestattet werden. Trotzdem saßen in den vergangenen Wochen Schülerinnen und Schüler mit Daunenjacke plus Wolldecke im Unterricht, weil unter anderem in Friedberg Luftfilter fehlen.

