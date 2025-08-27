Wenn die Biotoppflege am Geld scheitert

2017 sorgt eine Studie für Aufsehen: Sie zeigte den alarmierenden Verlust von Artenvielfalt. Was normalerweise abseits öffentlicher Aufmerksamkeit geschieht, schlug plötzlich große Wellen. Medien berichteten breit, Umweltverbände und Bürgerinnen und Bürger machen Druck – und so kam es 2019 zum Volksbegehren „Rettet die Bienen“.

Eine ähnliche Welle der Empörung hätte sich nun auch der Landschaftspflegeverband (LPV) Aichach-Friedberg angesichts der Mittelkürzungen erhofft. Doch bislang bleibt die Reaktion verhalten. Zwar sind die besonders schützenswerten Biotope mit seltenen Arten derzeit noch nicht unmittelbar betroffen. Doch viele andere Flächen, die nicht in diese Kategorie fallen, geraten schon jetzt unter Druck oder könnten es bald tun – darauf weist der LPV deutlich hin. Wie aufwendig die Pflege von Wiesen ist, wissen nur wenige – umso schneller und oft unumkehrbar zeigen sich die Schäden.

Dass sich der Landkreis einschaltet, ist eine gutes Signal. Doch die eigentlichen Lösungen müssen auf Landes- und Bundesebene gefunden werden. Im Oktober steht mit den Beratungen über den Doppelhaushalt im Landtag der nächste entscheidende Moment an. Wie schon 2019 könnte es entscheidend sein, ob die Folgen der fehlenden Mittel klar und unüberhörbar in die Öffentlichkeit getragen werden.