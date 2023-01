Aichach-Friedberg

18:20 Uhr

Warum sich Schulen im Landkreis mit Inklusion immer noch schwertun

Die elfjährige Käthe Rosner besucht die Theresia-Gerhardinger-Grundschule in Friedberg. Ferdinand Federlin ging sieben Jahre lang auf eine Förderschule.

Plus Rein rechtlich existiert Inklusion an Schulen in Aichach-Friedberg. Dass es noch viel zu tun gibt, zeigt der Schulwechsel von Käthe, einem Mädchen mit Downsyndrom.

Von Bianca Dimarsico

In-klu-si-on: Vier kurze Silben, die zusammen für etwas stehen, das teils unmöglich zu erreichen scheint. Menschen mit Behinderung sollen sich nicht mehr an vorhandene Strukturen anpassen müssen. Das heißt, Menschen im Rollstuhl können problemlos zum Arzt gehen, Blinde können sich überall zurechtfinden und Kinder mit Downsyndrom können auf Regelschulen gehen. Doch die Realität sieht anders aus. Erst kürzlich zogen die Eltern eines elfjährigen Mädchens aus Friedberg mit Trisomie 21 vor Gericht, weil es zum Schulwechsel gezwungen werden sollte. Menschen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg erzählen, was Inklusion für sie heißt. Ganz einig wird man sich dabei nicht.

