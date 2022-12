Was der Kreisjugendring 2023 alles bietet

Das neue Jahresprogramm Kreisjugendrings Aichach-Friedberg mit bewährten und neuen Inhalten ist in Kürze buchbar.

Auch im kommenden Jahr bietet der Kreisjugendring Aichach-Friedberg wieder ein breit gefächertes Angebot für unterschiedliche Altersgruppen an. Die pädagogische Leiterin Alexandra Schneider und Geschäftsführerin Gottfriede Kruppa stellten das Programm vor.

Geplant sind Tagesausflüge sowie mehrtägige Angebote in den Ferien. So ist wieder das große Sommerzeltlager am Mandlachsee geplant, aber auch eine internationale Maßnahme. Neu angeboten wird im kommenden Jahr eine Schokofahrt. Hier wird in Fair-Trade-Weise hergestellte Schokolade von Amsterdam nach Friedberg mit dem Fahrrad transportiert. Ebenfalls neu ist eine mehrtägige Reise nach Berlin für Jugendliche zwischen 16 und 17 Jahre. Und der bekannte Mitmach-Zirkus gastiert im kommenden Jahr zweimal im Landkreis. Aber nicht nur Freizeiten und Ferienangebote stehen im Jahresprogramm. Bildungsangebote und Seminare für Jugendleiterinnen und -leiter und allen, die an einer aktiven Mitgestaltung der Jugendarbeit im Landkreis interessiert sind.

Alle weiteren Informationen zu den einzelnen Angeboten stehen ab dem 24. Dezember auf der Homepage des Kreisjugendrings Aichach-Friedberg. Bis dahin kann auf Instagram und Facebook jeden Tag ein Adventstürchen mit einem der vielen Angebote geöffnet werden. Die Anmeldung zu allen Angeboten ist ab dem 12. Januar 2023 über die neue Ferienprogrammseite: https://www.unser-ferienprogramm.de/kjr-aichach-friedberg möglich. (AZ)