Ihre Meinung zählt: Was sind die schlimmsten Schandflecken im Landkreis?

Verfallene Gebäude, Straßen voller Schlaglöcher, wilde Müllplätze: Wir suchen Fotos der "schönsten Schandflecken". Einsender können etwas Spaßiges gewinnen.

Normalerweise bitten wir als Redaktion unsere Leserinnen und Leser um ihr schönstes Foto: die schönsten Fotos aus Friedberg, Mering, Kissing und Umgebung von Landschaften über Christbäume bis zu Faschingskostümen. Doch oft werden wir auch gebeten, über die nicht so schönen Seiten zu berichten, über die Schandflecken.

Ein Schandfleck ist etwas, das dem Ansehen eines Ortes abträglich ist und in ärgerlicher Weise den sonst guten Eindruck von etwas beeinträchtigt. Welches aber sind die schlimmsten Schandflecken im schönen Süden des Wittelsbacher Landes? Wo zum Beispiel verrotten Häuser, wo sind Straßen übersät von Schlaglöchern, wo stört Müll das Bild, wo ist Straßenraum scheußlich gestaltet? Wir haben in der Redaktion einige dieser Örtlichkeiten zusammengetragen. Doch wir fragen auch Sie, liebe Leserinnen und Leser: Wo in Ihrer Straße, Ihrem Dorf oder an einem Ort, an dem Sie vorbeikommen, sind solche Schandflecken?

Schandflecken in Friedberg, Mering, Kissing und Umgebung gesucht

Bitte schicken Sie uns ein Foto und geben dazu Ort und Straße an. Schreiben Sie auch gerne ein paar Zeilen darüber, was Sie zu dieser Problemstelle wissen: Wie lange gibt es sie schon, woran liegt es, dass dort nichts unternommen wurde, was könnten Sie sich als Lösung vorstellen?

Wir möchten die Schandflecken vorstellen und online darüber abstimmen lassen, welches der größte in der Region ist. Bei den "Siegern" werden wir der Frage genauer nachgehen, warum die Situation dort so ist und was sich dort verbessern ließe – bzw. ob etwas geplant ist und warum daraus nichts wird.

Um Folgendes bitten wir Sie:

Schicken Sie uns eine Mail mit dem Betreff " Schandfleck " an redaktion@friedberger-allgemeine.de

" an redaktion@friedberger-allgemeine.de Fotografieren Sie Ihren "Lieblings-Schandfleck" im Querformat und hängen Sie das Foto (mindestens 1 MB) als JPG-Datei an die Mail an.

Bitte geben Sie Ort, Adresse und möglichst weitere Details an.

Außerdem benötigen wir Ihren Namen und Adresse sowie, soweit nicht übereinstimmend, den Namen des Fotografen oder der Fotografin.

Einsendeschluss für die Aktion ist am Freitag, 16. Februar.

Friedberger Allgemeine verlost Quartett "Die hässlichsten Städte Deutschlands"

Übrigens können wir alle beruhigt sein: Wir leben in einer schönen Ecke Deutschlands. Als der Münchner Riva-Verlag sein Quartett "Die hässlichsten Städte Deutschlands" veröffentlichte, war das Wittelsbacher Land nicht dabei. Aus Bayern kamen nur Hof und Fürth zu der zweifelhaften Ehre. Aus Erleichterung darüber haben wir beschlossen, fünf Exemplare des Gesellschaftsspiels über "Deutschlands schönste Schandflecken" (so der Verlag) unter allen Einsenderinnen und Einsendern zu verlosen, die bei unserem Aufruf mitmachen. Wir wünschen viel Spaß beim Fotografieren, viel Glück – und freuen uns auf Ihre schönen hässlichen Bilder! (AZ)