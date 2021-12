Wegen Omikron: Besuchsverbot an Krankenhäusern gilt auch an Weihnachten

Auch Weihnachten gilt das Besuchsverbot an den Krankenhäusern Aichach und Friedberg. Grund ist eine Warnung des Expertenrats der Bundesregierung vor Omikron.

Die Kliniken an der Paar halten auch an den Feiertagen an einem Besuchsverbot fest. Geschäftsführer Dr. Hubert Mayer erklärt auf Anfrage unserer Redaktion den Hintergrund für diese Entscheidung.

"Wir haben uns ausführlich ausgetauscht unter Beratung des Krankenhaushygienikers und unserer Seelsorger", so der Klinik-Chef und Mediziner. In Anbetracht der zu erwartenden Gesamtlage mit einer voraussichtlich sprunghaften Infektzunahme in naher Zukunft werde man die bestehenden Regelungen umfänglich aufrechterhalten müssen - zum Schutz von Patienten und Patientinnen sowie Personal.

Dr. Hubert Mayer, Geschäftsführer Kliniken an der Paar. Foto: Sebastian Richly

Mayer verweist in diesem Zusammenhang auf die Erklärung des neuen Expertenrats der Bundesregierung. Dieser prognostiziert eine extrem schnelle Zunahme der Inzidenzwerte durch die hoch ansteckende Omikron-Variante und dadurch eine Anzahl und Qualität von Krankheitsverläufen, die die Kliniken einmal mehr an ihre Belastungsgrenze bringen wird. Befürchtet wird auch ein bedrohlicher Personalausfall in systemrelevanten Berufen wie der Pflege. Daher empfiehlt der Expertenrat dringen eine Ausweitung der Kontaktbeschränkungen und mahnt zur Vorsicht, gerade auch im Hinblick auf die Weihnachtsfeiertage.

Krankenhäuser Friedberg und Aichach: Ausnahmen von Besuchsverbot an Weihnachten

Ausnahmen vom Besuchsverbot sind in den Krankenhäusern Aichach und Friedberg jedoch generell gegeben. Diese betreffen Schwerstkranke und Sterbende sowie Besuche auf der Geburtenstation. Unabhängig vom Geimpften- oder Genesenenstatus ist hierfür ein negativer Testnachweis erforderlich.

In einem Gespräch mit unserer Redaktion hatte Mayer kürzlich aus ärztlicher Sicht und speziell der Kliniken große Sorge vor Weihnachten geäußert, auch wenn sich momentan die Lage stabilisiert habe. Wenn es ihm persönlich auch mittlerweile schwer falle, warnte er davor, den "Fuß vom Gas zu nehmen". "Weihnachten hat uns letztes Jahr versenkt", sagte er mit Bezug auf die steigenden Zahlen und den Corona-Ausbruch am Krankenhaus Friedberg.

