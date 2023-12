Weihnachtsgeschenke für Haustiere: Das liegt bei Bello und Miezi unterm Baum

Plus Hund, Katze und Piepmatz sind oft Familienmitglieder. An Weihnachten beschenken viele deshalb auch ihre Haustiere. Manch eine(r) mit außergewöhnlichen Präsenten.

Für Christine Hornischer aus Mering steht fest: Mops Sina soll an Weihnachten nicht ohne Präsent bleiben. "Ich finde es blöd, wenn alle etwas bekommen, nur Sina nicht", erklärt sie. Deswegen hielt sie Ausschau nach einem Geschenk für die Hündin, die seit drei Monaten bei ihr lebt. Dass es nun ein pinkfarbenes Lederhalsband mit Swarovski-Steinen wurde, ist reiner Zufall. "Das wurde mir im Internet angezeigt und es hat mir gefallen." Im Netz reichen wenige Klicks und schon hat man eine Vielzahl an Geschenkmöglichkeiten. Schnüffelteppiche, quietschende Figuren, Hundebetten – die Auswahl ist nahezu grenzenlos.

Auch Amy und Bobby machen große Augen. Neugierig begutachten sie den Korb, den Claudia Böck zwischen sie hält. Das Interesse ist kaum verwunderlich, schließlich gibt es dort Wildrippen, schnittfeste Leckerli-Würste und Spielzeuge zu entdecken. Die Auswahl der Gaben legt nahe, dass es sich nicht um einen Präsentkorb für Menschen handelt. Tatsächlich sind Amy und Bobby die Hunde von Claudia Böck, der Besitzerin des Tierfuttergeschäfts Barferia in Kissing. Nicht nur dort sind Weihnachtsgeschenke für Haustiere ein Renner.