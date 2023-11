Aichach-Friedberg

vor 2 Min.

Wein und Schokolade: Verkostung beim Weltladen

Plus Zum Jubiläum gibt es in Friedberg eine ungewöhnliche Kombination. Was die Gäste im Divano dazu sagen.

Von Valentina Osterhuber Artikel anhören Shape

Das 25-jährige Bestehen des Weltladens in Friedberg wurde mit drei verschiedenen Veranstaltungen gefeiert. Den krönenden Abschluss stellt eine Weinverkostung mit der passenden Schokolade dar. Eva Uhlemayr, die Leiterin des Weltladens in Friedberg hatte die Idee für die Abendveranstaltung im Divano. Begleitet wird die Weinprobe von einem Vortrag von Christine Weiner. Sie berät im Namen von GEPA die Weltläden in Bayern und Südtirol. Die GEPA, ein Fair-Handelsunternehmen fördert die Partnerschaft mit der Dritten Welt und setzt sich für den fairen Handel ein.

Arbeit der GEPA hilft den Produzenten

Das Ziel des Abends ist es, die Kombination von Wein und Schokolade schmackhaft zu machen und dabei noch Informationen aus den Herkunftsgebieten der Produkte zu vermitteln. Auch auf Probleme, wie den Klimawandel und die Folgen für die Bevölkerung vor Ort wird hingewiesen. Los geht es mit einem Rosé-Wein aus Südafrika vom Weingut Koopmanskloof. Der erfrischende Wein ist laut Weiner der ideale Terrassenwein für einen lauen Sommerabend und kommt bei den Gästen gut an. Als Ergänzung dazu gibt es für jeden zwei Stückchen feinherber 55-prozentiger Schokolade. Charakteristisch für die Schokolade ist auch immer der zarte Schmelz. Genüsslich lassen sich die Gäste die Mischung wortwörtlich auf der Zunge zergehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen