Wenn Senioren das Geld ausgeht, Mütter verzweifeln: Die Kartei der Not hilft

Die Stiftung unterstützt unbürokratisch. In Krisenzeiten wird das immer wichtiger. 300 Menschen im Gebiet der Friedberger Allgemeinen profitierten 2023 davon.

Alte Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, brauchen trotzdem in der Rente Unterstützung: Zum Beispiel ein Rentnerehepaar, er ist auf einen Rollstuhl angewiesen, sie sieht kaum noch etwas, beide sind schwerbehindert und hören sehr schlecht. Aber aus dem alten Haus, in dem sie seit vielen Jahren leben, wollen sie nicht ausziehen. Doch die kleine Rente reicht nicht, nun fehlt sogar das Geld fürs Heizöl. Da greift die Kartei der Not dem Ehepaar unter die Arme und sorgt für ein warmes Zuhause. Das ist nur ein Beispiel von vielen, in denen das Hilfswerk der Mediengruppe Pressedruck, zu der auch die Friedberger Allgemeine gehört, 2023 Menschen in Not geholfen hat. Allein im Verbreitungsgebiet unserer Redaktion sind in diesem Jahr 75 Anfragen eingegangen. Insgesamt konnte die Stiftung hier 294 Menschen mit über 50.000 Euro unterstützen.

Knapp 50 Prozent der Unterstützungen fanden im Bereich Freizeiten und Klassenfahrten für Heimkinder statt – insgesamt betraf das über 70 Kinder. Der Kinderheimverein Friedberg zum Beispiel konnte mithilfe der Kartei der Not 33 Kinder in Freizeiten schicken. Die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Friedberg konnte 25 Kindern eine Freizeit ermöglichen. Zudem konnten 14 Heimkinder eine Klassenfahrt mitmachen.

Gehörlosenzentrum und Kinderheim Friedberg werden von der Kartei der Not unterstützt

Die Stiftung Gehörlosenzentrum Schwaben mit Sitz in Friedberg-West veranstaltete für rund 50 gehörlose Senioren eine Weihnachtsfeier. Für jede Person soll es eine kleine Weihnachtstüte geben; auch den finanziellen Rahmen dafür hat die Kartei der Not bereitgestellt.

Manchmal helfen schon kleine Summen: Insgesamt neun Beratungsstellen konnten mit Notfallhilfen der Stiftung 100 Menschen ohne verfügbares Einkommen mit maximal 50 Euro beistehen, um akute Alltagsbedarfe wie Lebensmittel, Hygieneartikel, Unterwäsche, Rezeptkosten oder Kinderbedarfe abdecken zu können.

Dabei standen dem Hilfswerk 860 Spender und Spenderinnen aus unserem Redaktionsbereich zur Seite. Die größten Einzelspenden kamen von der Schmidhammer Luft- und Klimatechnik GmbH (Dasing) und der Zimmerei Bradl aus Rinnenthal.

Seit 1965 hilft die Kartei der Not unverschuldet in Not geratenen Menschen in der Region, steht ihnen in ausweglosen Situationen zur Seite, leistet rasch, unbürokratisch und nachhaltig Hilfe – und das in enger Zusammenarbeit mit einem Netzwerk sozialer Beratungsstellen vor Ort. Damit ist gewährleistet, dass die Unterstützung die Lebenssituation von Bedürftigen tatsächlich verbessert und für den benötigten Zweck verwendet wird. Die Tatsache, dass alle Verwaltungskosten von der Mediengruppe Pressedruck getragen werden, bedeutet, dass jede Spende zu 100 Prozent den Betroffenen zugutekommt.

Das Ellinor-Holland-Haus der Kartei der Not ist ein innovatives Wohnprojekt

Das Jahr 2023 ist von anhaltenden Konflikten und Krisen überschattet. Die Folgen lassen gerade Alleinerziehende, Rentner und Familien schneller in Notlage geraten. Wer in dieser Situation einen Schicksalsschlag verkraften muss, kann oft nur mit fremder Hilfe einen Ausweg finden. Hier steht das Hilfswerk bei auf dem Weg zurück in ein möglichst selbstbestimmtes und würdevolles Leben.

Das gilt besonders auch für das Augsburger Ellinor-Holland-Haus, in dem die Kartei der Not seit 2016 Menschen in schwierigen Lebenslagen für rund drei Jahre mit pädagogischen Fachkräften, sicherem Wohnen und einer neuen Gemeinschaft aus ihrer Notlage heraus begleitet. In diesem innovativen Wohnprojekt nahe dem Glaspalast betreuen pädagogische Fachkräfte in 28 Wohnungen über 70 Personen, überwiegend in Familienstrukturen. Dabei handelt es sich in mehr als der Hälfte um Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre.

Arnd Hansen, Geschäftsführer von Kartei der Not und Ellinor-Holland-Haus, sagt: „Als Leserhilfswerk stehen wir getreu dem Motto ,Gemeinsam geht's' für schnelle und unbürokratische Hilfe. Das ist aktuell umso mehr nötig, denn steigende Preise für Lebensmittel und vor allem Strom und Heizung verschärfen Notlagen wie Krankheit, Behinderung, Tod eines nahen Angehörigen oder andere Schicksalsschläge. Deshalb sind wir sehr froh, dass uns viele treue Spender, sowohl privat als auch aus Vereinen, Firmen und Behörden unterstützen, damit wir hier helfen können. Vielen Dank dafür!“ Auch soziale Einrichtungen und Organisationen werden in ihrer Arbeit unterstützt.