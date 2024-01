Gastronomie

vor 16 Min.

Werden Restaurantbesuche in Aichach-Friedberg zu Luxus?

In Aichach-Friedberg trifft die Mehrwertsteuererhöhung die Gastronomie, so auch den Gasthof zur Linde in Friedberg.

Plus Wie wirkt sich die Rückführung der Mehrwertsteuer auf 19 Prozent aus? Wirte aus Friedberg, Dasing, Mering und Aichach berichten, worauf sich Gäste einstellen müssen.

Von Johanna Schnitzhofer

Um die Gastronomie zu entlasten, hat die Bundesregierung die Mehrwertsteuer während der Coronakrise auf sieben Prozent gesenkt. Dieses Jahr soll sich das nun wieder ändern. Die erneute Erhöhung auf 19 Prozent macht nicht nur der Gastronomie zu schaffen, auch die Restaurantbesucher werden im kommenden Jahr tiefer in die Tasche greifen müssen. Mit welchen Preisen wir genau rechnen müssen und was die Strategien der einzelnen Gastronomen sind, berichten uns vier Restaurants aus dem Landkreis.

Im Gasthof zur Linde wurden die Preise zum 1. Januar erhöht. Carmen Tomasini, Chefin des Friedberger Restaurants, betreibt eine Mischkalkulation. Das bedeutet, dass sie die Veränderungen des Marktes berücksichtigt und mit einer Preiserhöhung darauf reagiert. Sie verteilt hierfür die Erhöhung der Steuer sowohl auf ihre Speisen als auch auf ihre Getränke. Dabei sind laut Tomasini alle Gerichte und Getränke gleich stark von einer Preiserhöhung um ungefähr acht Prozent betroffen. Das bedeutet also: Das Schnitzel mit Pommes, das laut Tomasini die beliebteste Wahl bei ihren Gästen ist, kostet jetzt statt 13 Euro 13,90 Euro. "Vielleicht kommen einzelne Gäste nicht mehr so häufig wie früher", sagt sie. Da es in der Gastronomie jedoch ohnehin immer zu wenig Plätze gebe, werde die Preiserhöhung nicht zu einem spürbaren Ausbleiben der Kundschaft führen.

