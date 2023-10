Wie erkennt man eine beginnende Demenz?

Die medizinische Vortragsreihe von Vhs und Kliniken an der Paar beginnt. Drei neue Themen stehen auf dem Programm. Den Auftakt macht ein Vortrag über Demenz.

Die gemeinsame Medizinische Vortragsreihe der Volkshochschule des Landkreises Aichach-Friedberg in Kooperation mit den Kliniken an der Paar sowie dem Förderverein Krankenhaus Friedberg e.V. und dem Förderverein Krankenhaus Aichach e.V. geht in eine neue Runde. Für den Herbst und Winter stehen drei neue Themen auf dem Programm.

Den Auftakt macht am 18. Oktober in Friedberg Krankenschwester und Stationsleiterin Heike Nitzsche mit dem Thema „Patienten mit Demenz im Krankenhaus“. Der gleiche Vortrag findet dann eine Woche später, am Mittwoch, 25. Oktober, in Aichach statt. Im November folgt der leitende Oberarzt Stefan Scholz mit dem Thema „Problemzone After“ und im Dezember und Januar spricht Chefarzt Privatdozent Dr. med. Heiko Methe über „Bluthochdruck – die stille Gefahr.“

Wenn das Gehirn Lücken hat: Noch normale Vergesslichkeit oder schon beginnende Demenz? Foto: Orawan, adobe.stock.com

Heike Nitzsche startet als erste Referentin in das neue Herbst-Winter-Semester. Ihr Vortrag „Patienten mit Demenz im Krankenhaus“ richtet sich in erster Linie an Angehörige von kognitiv eingeschränkten Personen. Heike Nitzsche wird über Anzeichen einer beginnenden Demenz sprechen. Darüber hinaus wird die Krankenschwester, die auch Palliativ-Care- und Demenz-Fachkraft ist, über die verschiedenen Demenzarten, deren Auswirkungen und Verläufe informieren.

Ein weiterer Schwerpunkt wird sein, wie das Pflegepersonal im Krankenhaus auf Patientinnen und Patienten mit Demenz vorbereitet ist und während des stationären Aufenthalts auf die besonderen Bedürfnisse dieser Personengruppe eingehen kann. Sie wird den Teilnehmenden außerdem Tipps an die Hand geben, wie sie ihre Angehörigen auf einen geplanten stationären Aufenthalt im Krankenhaus vorbereiten und währenddessen unterstützen können.

Weitere Termine und Themen der Medizinischen Vortragsreihe in Aichach und Friedberg

Mittwoch, 8. November, in Aichach und Mittwoch, 29. November, in Friedberg (Personalwohnheim, Hermann-Löns-Straße 4): „Problemzone After: Hämorrhoiden, Analfissuren, Inkontinenz und Co.“ von Oberarzt Stefan Scholz , Viszeral- und Allgemeinchirurgie.

Mittwoch, 13. Dezember, in Aichach und Mittwoch, 17. Januar, in Friedberg : „Bluthochdruck – die stille Gefahr" von Privatdozent Dr. med. Heiko Methe , Chefarzt Innere Medizin – Kardiologie.

Infos zur Anmeldung für alle Vorträge an den Krankenhäusern Aichach und Friedberg