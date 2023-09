Aichach-Friedberg

vor 49 Min.

Wie gehen Schulen in Aichach-Friedberg mit dem Lehrermangel um?

Lehrkräfte an Grund- und Mittelschulen sind auch im Landkreis Aichach-Friedberg knapp. Also springen immer häufiger Lehramtsstudentinnen ein.

Plus 1500 Erstklässler haben Dienstag ersten Schultag. Schülerzahlen und Herausforderungen wachsen. Gleichzeitig müssen mehr Aushilfskräfte eingesetzt werden.

Von Ute Krogull

Lehrermangel ist das alles beherrschende Thema zum Schulstart. Auch im Landkreis Aichach-Friedberg nimmt die Zahl der Grund- und Mittelschüler zu, die der studierten Lehrerinnen ab. Gleichzeitig werden die Bildungseinrichtungen vermehrt mit schwierigen Themen konfrontiert, etwa der Integration ukrainischer Kinder, Künstlicher Intelligenz oder den sozialen Nachwirkungen der Pandemie. Kann das gut gehen? Ja, sagen die Schulamtsdirektorinnen Ingrid Hillenbrand und Claudia Genswürger. Sie erklären, warum Aushilfskräfte ein Segen für die Schulen sind – machen aber auch keinen Hehl daraus, welche Herausforderung sie bedeuten.

Wie stark Aushilfskräfte zum Einsatz kommen, ist von Schule zu Schule verschieden und reicht von gar nicht bis zu einem zumindest nach Köpfen gezählt beachtlichen Anteil. Was viele nicht wissen. Im Wittelsbacher Land werden Lehramtsstudierende sowie bewährte Kräfte, die bereits beim Bildungsprojekt "Gemeinsam Brücken bauen" eingesetzt waren, nur zu einem Fünftel regulär im Unterricht eingeplant, wo sie die von ihnen studierten Fächer unterrichten. Der größte Teil dient der sogenannten mobilen Reserve, die Lehrerinnen und Lehrer unter anderem bei Erkrankungen oder im Mutterschutz vertritt. Und das ist der Segen: gute Versorgung der Schulen mit Vertretungsstunden. Es fällt nicht so viel Unterricht aus. In der Regel würden die Aushilfskräfte nicht über einen langen Zeitraum und auch zum Beispiel nicht in Abschlussklassen eingesetzt.

