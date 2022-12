Wie läuft das Weihnachtsgeschäft in Aichach-Friedberg?

Plus Nach zwei Jahren ist im Landkreis Aichach-Friedberg erstmals wieder ein normales Weihnachtsgeschäft möglich. Die Händler sind trotz Schwierigkeiten zufrieden.

Kleidung, Bücher, Leckereien für die Festtage: Die Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg kauften in den vergangenen Wochen kräftig ein. Zwar bemerken die Händler und Händlerinnen, dass weniger Kundschaft in ihren Laden kommt, aber die Verkaufszahlen erholen sich nach zwei Jahren Pandemie trotzdem. Die Geschäftsleute vor Ort berichten, wie sie das diesjährige Weihnachtsgeschäft bisher erleben.