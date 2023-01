Windkraft-Planung im Wittelsbacher Land beginnt wieder von vorn

Plus Vor 15 Jahren befassten sich fast alle Kommunen im Wittelsbacher Land mit Standorten für Windräder. Jetzt steht das Thema wieder auf der Tagesordnung.

Das Wittelsbacher Land war schon mal deutlich weiter in Sachen Windkraft-Planung. Vor rund 15 Jahren begannen eigentlich alle Kommunen, sich mit dem Thema zu befassen. Einige versuchten, geeignete Standorte auszuweisen. Vor allem, um Wildwuchs zu verhindern, die Belastung von Anwohnern möglichst gering und Abstände möglichst groß zu halten und Flächen für die regenerative Energieerzeugung zu konzentrieren. Gebaut wurden im nördlichen Teil des Landkreises letztendlich sechs Windräder im Blumenthaler Forst zwischen Aichach, Sielenbach und Dasing, zwei im nordwestlichen Landkreiszipfel auf dem Baarer Berg und drei im Erlauholz zwischen den Friedberger Stadtteilen Ottmaring und Bachern. Weitere geplante Projekte stoppte indirekt die 10-H-Abstandsregel des damaligen Ministerpräsidenten Horst Seehofer, der damit in die Landtagswahl 2013 ging.