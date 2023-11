Wintereinbruch: Bus steht quer, Winterdienst streift Auto

Insgesamt kommen jedoch die Autofahrer in Friedberg und Umgebung gut mit den Wetterverhältnissen am Wochenende zurecht.

Mit Schnee, Kälte und Wind herrscht seit Samstag winterliches Wetter. Das macht sich auch auf den Straßen bemerkbar. Doch im Bereich der Polizeiinspektion Friedberg kommen die Autofahrer noch vergleichsweise gut mit dem Wintereinbruch zurecht, wie Michael Weiß von der PI auf Nachfrage erklärt.

Bus stellt sich wegen Glätte in Friedberg quer

In der Nacht auf Sonntag, gegen 0.30 Uhr hat sich aufgrund der Glätte ein Bus in der Bahnhofstraße in Friedberg quer gestellt und kam nicht mehr weiter. Und in der Kissinger Bahnhofstraße touchierte gegen 5 Uhr Sonntagfrüh der Winterdienst ein geparktes Auto. Ansonsten sei es auf den Straßen ruhig geblieben, so Weiß. (gön)