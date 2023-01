Wir suchen das schönste Brautpaar im Wittelsbacher Land

Anlässlich der Hochzeitsmesse in Friedberg sucht unsere Redaktion das schönste Brautpaar. Ob aktuell oder älter, schicken Sie uns Ihre liebsten Hochzeitsfotos.

Am Sonntag, 15. Januar, wird es festlich in der Max-Kreitmayr-Halle. Grund ist die Hochzeitsmesse, die zum zweiten Mal in Friedberg stattfindet. Frisch verlobte Brautpaare oder auch die, die ihre Vermählung schon länger planen, können sich dort beraten und inspirieren lassen. Passend dazu macht unsere Redaktion eine Abstimmung. Wir suchen das schönste Hochzeitsfoto. Ob vor dem Standesamt, in der Kirche, klassisch in Weiß oder in bayerischer Tracht: Schicken Sie uns ihre Hochzeitsfotos - egal ob neu oder alt. Die Leserinnen und Leser können für ihren Favoriten abstimmen.

Die Hochzeitsmesse beginnt um 11 Uhr und endet um 18 Uhr. Rund 30 Stände aus allen Bereichen der Hochzeitsbranche sind vor Ort. Darunter Fotografen, Brautmodeverkäuferinnen, Konditoreien, Juwelierinnen und Musiker. Die Dienstleisterinnen und Dienstleister stammen überwiegend aus den Landkreisen Aichach-Friedberg, Augsburg und Umgebung. Karten im Vorverkauf gibt es online unter friedberger-hochzeitsmesse.de. Restkarten gibt es auch vor Ort. Wer mit dem Auto kommt, kann kostenlos auf dem nahegelegenen Volksfestplatz in Friedberg parken. Vom Friedberger Bahnhof ist die Messe fußläufig innerhalb von zehn Minuten zu erreichen.

Brautpaar-Voting: So funktioniert's

Passend dazu sammeln wir für ein Voting Hochzeitsfotos unserer Leserinnen und Leser. Ob im Sommer oder Winter, traditionell oder modern - Hauptsache Heirat. Die eingesendeten Bilder werden von uns online in einer Bildergalerie veröffentlicht. Die Leserinnen und Leser können anschließend darüber abstimmen, welches Brautpaar-Foto ihnen am besten gefällt. Die Bilder mit den meisten Stimmen werden nach dem Ende des Votings auf einer Sonderseite in der Zeitung veröffentlicht.

Schicken Sie uns bis Montag, 16. Januar, 12 Uhr, ein Hochzeitsfoto von Ihnen mit dem Stichwort "Hochzeit" an redaktion@friedberger-allgemeine.de. Es ist ganz egal, ob die Heirat gestern oder vor 30 Jahren stattfand. Schreiben Sie uns deshalb dazu, wo und wann Sie geheiratet haben.