Wir verlosen das Buch "Schlösser, Burgen und Burgställe"

Gabriele und Dr. Hubert Raab haben ein neues Heimatbuch geschrieben. In einer Serie nehmen wir unsere Leserinnen und Leser mit zu Kulturdenkmalen in Aichach-Friedberg.

Von Schloss Schorn bei Pöttmes im Norden bis zur abgegangenen Vertingburg Schmiechen im Süden geht die Reise zu "Schlössern, Burgen und Burgställen im Wittelsbacher Land". Ihnen hat das unermüdliche Friedberger Ehepaar Gabriele und Dr. Hubert Raab sein neues Buch gewidmet, das jüngst im Augsburger Wißner-Verlag erschienen ist. Wir begleiten die Neuerscheinung mit einer Serie, in der wir einige der Denkmale vorstellen. Zum Auftakt verlosen wir außerdem drei Exemplare des Buches.

Das Interesse der Menschen im Wittelsbacher Land an Kultur und Geschichte ist groß, die Bücher der Raabs, die sich unter anderem schon Kapellen und Pilgerwegen widmeten, sind oft schnell vergriffen. Das aktuelle, fast 200 Seiten starke Werk ist eine Besonderheit. In ihm stecken Jahrzehnte an Forschung und Arbeit, wie der Historiker Hubert Raab berichtet. 73 Kapitel umfasst es, in denen die Geschichte der Bauwerke von ihrer Gründung, teils auch Vorgängerbauten, den wechselnden Besitzern, Umbauten und besonderen Ereignissen über Jahrhunderte hinweg mit viel Wissen und Liebe beleuchtet wird. Allein das Fotografieren für den umfangreich bebilderten Band war ein großer Aufwand, galt es doch vielerorts, die Zeit abzupassen, in welcher der Blick nicht durch Laub verdeckt wird, die Landschaft sich aber auch nicht unfreundlich kalt und kahl präsentiert.

Das Schloss Haslangkreit bei Kühbach ist eng mit dem Adelsgeschlecht Haslang verknüpft, bis dieses im Jahre 1804 ausstarb. Foto: Hubert Raab

Die Friedberger Heimatforscher selber schreiben: "Die Schlösser im Wittelsbacher Land, die den Zeitenlauf überdauert haben, sind Kostbarkeiten unserer Kulturlandschaft." Zum großen Teil sind sie in Privatbesitz, stehen aber zu bestimmten Veranstaltungen offen. Alle Burgställe (also Stellen der Burgen) im Landkreis seien Zeugen unserer Geschichte. "Sie verdienen unsere Beachtung, Pflege und Wertschätzung."

Und diese Wertschätzung haben Raabs, die für ihr Engagement auch schon die Silberdistel unserer Zeitung verliehen bekamen, den Denkmalen gegeben. Hubert Raab weist dabei darauf hin, dass vieles ohne die Vorarbeit des ehemaligen Archivpflegers, Adels- und Burgenkenners Helmut Rischert nicht möglich gewesen wäre.

Entstanden ist ein facettenreiches Buch, das zum Schmökern über die Bauten im Umkreis des eigenen Heimatortes ebenso einlädt wie zu einer Entdeckungstour durch den geschichtsträchtigen Landkreis. Beigelegt ist in bewährter Manier ein Wanderführer mit ausgewählten Touren zu und um einige der Denkmale.

Wir verlosen drei Exemplare "Schlösser, Burgen und Burgställe"

Zum Auftakt der Serie verlosen wir drei Exemplare von "Schlösser, Burgen und Burgställe im Wittelsbacher Land".