Wird der Altbau des Aichacher AWO-Heims zur Flüchtlingsunterkunft?

Der Landkreis schafft Unterkünfte für Geflüchtete aus der Ukraine. Bald beziehen die Ersten eine Turnhalle in Friedberg. In Aichach wird das AWO-Heim geprüft.

Rund 300 Menschen aus der Ukraine sind im Landkreis angekommen - und das sind nur diejenigen, die die Ausländerbehörde bereits erfasst hat. Das Landratsamt rechnet bereits ab dem Wochenende mit sprunghaft steigenden Zahlen. Mit dem Altbau des Seniorenheims der Arbeiterwohlfahrt in Aichach steht eventuell ein neues Objekt zur Verfügung.

Die landkreiseigene Sporthalle des Gymnasiums in Friedberg wird bis Freitag vorübergehend für die Erstaufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine eingerichtet. Für Samstag sind dem Landratsamt aktuell zwei Busse mit Flüchtlingen angekündigt, die dort untergebracht werden sollen. Am Sonntag sollen durch eine Privatinitiative 30 Menschen in den Landkreis gebracht werden, die in einem Gewerbebau in Derching unterkommen werden.

Umzug des AWO-Seniorenheims Aichach ist für Anfang April geplant

Wegen einer möglichen Nutzung des Altbaus am Aichacher AWO-Seniorenheim als Unterkunft für Flüchtlinge hat Landrat Klaus Metzger Kontakt zur schwäbischen AWO-Präsidentin Brigitte Protschka aufgenommen. Zunächst werden die Räumlichkeiten baulich geprüft, in Kürze soll es eine Begehung mit Vertretern des Landratsamts geben. Metzger dankt dem Sozialverband für die grundsätzliche Bereitschaft, das Gebäude zur Verfügung zu stellen, heißt es in einer Mitteilung. "Das würde uns wirklich weiterhelfen.“ Für Anfang April plant die AWO den Umzug in den Neubau.

Während bislang vorwiegend Mütter mit Kindern sowie Senioren und Seniorinnen im Wittelsbacher Land eintrafen, sind nun auch die ersten unbegleiteten Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine angekommen. Um deren Unterbringung und Betreuung kümmert sich, wie es für Minderjährige gesetzlich vorgesehen ist, das Kreisjugendamt.

Immer mehr Geflüchtete aus der Ukraine kommen in Bayern an, hier am Münchner Hauptbahnhof. Foto: Sven Hoppe, dpa



Hier lautet der dringende Appell des Landratsamts: Wer Kinder und Jugendliche aus der Ukraine auf Privatinitiative in den Landkreis bringt, soll unbedingt bereits vorher Kontakt zum Jugendamt aufnehmen. Dessen Mitarbeiterinnen beraten zum weiteren Vorgehen und bieten bei Bedarf Unterstützungsmöglichkeiten an.

Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine: Landratsamt hat Datenbank eingerichtet

Nach wie vor ist die Hilfsbereitschaft ungebrochen. Bei der Online-Datenbank für ehrenamtliches Engagement der Freiwilligenagentur im Landratsamt haben sich 100 Landkreisbürgerinnen und -bürger registriert. Sie bieten an, ehrenamtlich zu dolmetschen, in Sprachförderung zu unterrichten, Kinder zu betreuen, Essen auszugeben oder bei der Einrichtung von Unterkünften zu unterstützen. Nach und nach sollen sie nun zum Einsatz kommen, so die Behörde. Die Datenbank ist auf der Internetseite des Landratsamts zu finden. Ansprechpartnerin in der Freiwilligenagentur ist Christine Harlacher, Telefon: 08251/92-4889, E-Mail: christine.harlacher@lra-aic-fdb.de.

Viele Menschen entschließen sich außerdem spontan, Wohnraum bereitzustellen. Teilweise fehlt es aber an Einrichtungsgegenständen wie Betten oder Schränken. Zudem brauchen die Menschen, die meistens nur wenig dabeihaben, oft schon kurz nach ihrer Einreise Gegenstände wie Kinderwagen. Daher bietet das Landratsamt auf seiner Internetseite eine Möglichkeit, Angebot und Nachfrage zusammenzubringen, über den „Verschenkmarkt“.