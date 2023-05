Zum Stadtradeln haben sich schon knapp 100 Teams angemeldet

Stadtradeln und Schulradeln im Landkreis Aichach-Friedberg starten am Samstag, 13. Mai. Die Teilnehmer können mit der Radverkehrsbeauftragten des Landkreises radeln.

Das Stadtradeln startet am Samstag. Vom 13. Mai bis 2. Juni können alle daran teilnehmen, die im Landkreis Aichach-Friedberg und einer der teilnehmenden Kommunen Aichach, Dasing, Friedberg, Inchenhofen, Kissing und Mering wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen. Wie das Landratsamt mitteilt, haben sich bereits 94 Teams mit über 600 Radelnden registriert. Parallel findet für alle Schulen im Landkreis auch das Schulradeln statt. Die drei Schulen, die mit ihren Teams die meisten Kilometer fahren, werden von Landrat Klaus Metzger mit Geldpreisen prämiert.

Ziel der Aktion ist es, in diesen 21 Tagen gemeinsam möglichst viele Radkilometer zu sammeln, egal ob beruflich oder privat – Hauptsache CO₂-frei. Auch die Gesundheit freue sich über Bewegung, ganz nach dem Motto "Gut für uns – prima fürs Klima!". Als Preise winken laut Landratsamt unter anderem Gutscheine von Fahrradhändlern. Ausgezeichnet werden die Teams mit den meisten Radkilometern, den meisten Radkilometern pro Person, den meisten Mitgliedern und Einzelfahrer mit den meisten Radkilometern.

Radtour von Aichach aus

Zum Auftakt am Samstag, 13. Mai um 9.30 Uhr nimmt Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann die Teilnehmer des Stadtradelns in Empfang. Anschließend können sich die Radinteressierten gemeinsam austauschen und Anregungen zu einer besseren Radverkehrsinfrastruktur an die Radverkehrsbeauftragte des Landkreises, Ulrike Schmid, weitergeben. Im Anschluss nimmt Ulrike Schmid die Teilnehmer mit auf eine Radtour von Aichach über Oberschneitbach und Unterneul nach Blumenthal und zurück nach Aichach. Bei dem rund zweieinhalbstündigen Ausflug können maximal 25 Personen mitfahren. Die Teilnahme erfolge auf eigene Verantwortung, heißt es. Anmeldung zur Radtour und weitere Informationen bei Ulrike Schmid, Telefon 08251/924419, oder per E-Mail an radverkehr@lra-aic-fdb.de.

Fahrrad-Club bietet in Aichach Codierungen an

Zeitgleich von 9 bis 11 Uhr wird der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Augsburg am Tandlmarkt in Aichach eine Fahrrad-Codierung durchführen. Mittels Nadelmarkiertechnik wird laut Mitteilung ein individueller Ziffern-/Buchstabencode in den Rahmen geprägt und mit Schutzfolie abgedeckt. Mit diesem Code können Polizei und Fundämter schnell den Eigentümer eines aufgefundenen Rads ermitteln. Zur Codieraktion müssen neben dem Fahrrad auch der Personalausweis und ein Eigentumsnachweis (Kaufbeleg) mitgebracht werden. Die Kosten belaufen sich für ADFC-Mitglieder auf acht Euro, für Nichtmitglieder auf 15 Euro.

Die Stadt Aichach weist in einer Mitteilung darauf hin, dass die Teilnahme auch ohne Zugang zum Internet möglich sei. Dazu gibt es einen Kilometererfassungsbogen auf der Homepage der Stadt Aichach. Die Kilometer können hier händisch eingetragen werden, müssen dann aber von einem Freund oder einem Verwandten online erfasst werden. Die Kilometerstände können noch sieben Tage nach Aktionsende bis 9. Juni nachgetragen werden. Über die Meldeplattform RADar! können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer außerdem dazu beitragen, die Radinfrastruktur sicherer zu machen und Mängel im Verkehrsnetz melden. Nähere Infos gibt es unter www.radar-online.de. Daneben hoffe die Stadt, über Instagram an den Radel-Erfolgen unter dem #stadtradelnaichach teilhaben zu können: "Wir freuen uns zu sehen, wo und wie viel ihr radelt."

Weitere Informationen gibt es unter www.stadtradeln.de/landkreis-aichach-friedberg. Hier können sich alle Interessierte anmelden sowie den Flyer und den Kilometer-Erfassungsbogen herunterladen. Zum Schulradeln gibt es Informationen unter www.stadtradeln.de/schulradeln-bayern.