Zwei Jahre Corona: Schulen und Kitas brauchen jetzt Entlastungen

Plus Die Corona-Pandemie hinterlässt ihre Spuren bei Lehrkräften, Erzieherinnen und Erziehern. Sie haben viel geleistet – jetzt brauchen sie Unterstützung.

Während der bayerische Ministerpräsident Markus Söder von Lockerungen spricht, überrollt die vierte Welle der Corona-Pandemie Schulen und Kindertageseinrichtungen. Auch im Landkreis Aichach-Friedberg bekommen es Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher hautnah zu spüren, dass die Omikron-Variante für hohe Infektionszahlen sorgt.