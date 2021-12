Aichach-Friedberg

18:00 Uhr

Zweite Corona-Weihnacht: So feiern Seniorenheime in Aichach-Friedberg

Plus Bewohner von Altenheimen in Aichach-Friedberg können an Weihnachten unter Auflagen Besuch empfangen. Kliniken lockern das Besuchsverbot allerdings nicht.

Abstand halten ist auch 2021 an Heiligabend notwendig. Im vergangenen Jahr gab es Einschränkungen bei Besuchen in Seniorenheimen, in diesem Jahr ist aber ein gemeinsames Fest möglich. Die Einrichtungen im Landkreis Aichach-Friedberg feiern unter Vorsichtsmaßnahmen. An welche Regeln Besucher und Besucherinnen denken müssen.

