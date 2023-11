Aichach-Friedberg

vor 16 Min.

Zwischen Diskriminierung und Diversität: Wie Büchereien mit Rassismus umgehen

Plus Vorwort, QR-Code, Neuauflage? Für Bibliotheken gibt es verschiedene Möglichkeiten, mit kritischen Texten umzugehen. Im Landkreis Aichach-Friedberg äußern einige jedoch Bedenken.

Von Anna Faber Artikel anhören Shape

Jim Knopf, Pippi Langstrumpf, Winnetou – beliebte Kinderbuchklassiker mit einem Haken: Sie beinhalten diskriminierende Sprache und rassistische Begriffe. Mittlerweile gibt es Neuauflagen mit geänderten Ausdrücken. Trotzdem scheint die Jahre alte Debatte kein Ende zu finden. Immer wieder werden neue Kritiken laut. In Augsburg haben Studenten nun gemeinsam mit der Stadtbücherei eine Analyse der Kinderliteratur vorgenommen und diskriminierende Werke mit Hinweisen versehen.

Die Augsburger Studenten kritisieren beispielsweise in Jim Knopf eine Textpassage, in der die schwarze Hautfarbe von Jim mit Schmutz in Verbindung gebracht würde. Im Buch heißt es, Waschen sei für Jim "überflüssig, weil er ja sowieso schwarz war und man gar nicht sehen konnte, ob sein Hals sauber war oder nicht". Leser in Augsburg finden deshalb an der Rückseite des Buches einen QR-Code, der Erklärungen liefert und diskriminierende Auszüge einordnet. Die ehrenamtlichen Büchereien im Landkreis sehen jedoch die Verantwortung überwiegend bei den Eltern und haben bei konkreten Maßnahmen Bedenken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen