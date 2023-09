Zwischen Schulangst und Wissenslücken: Schüler kämpfen mit Corona-Folgen

Plus Die Zeit des Homeschooling hat noch immer Auswirkungen auf Schüler - vor allem im Sozialverhalten. Um das auszugleichen, fordern Schulen mehr Personal.

Die Pandemie scheint lang vorbei, doch gerade junge Menschen werden noch lange von ihren Folgen betroffen sein, wie Schulamtsdirektorin Ingrid Hillenbrand weiß: Soziale Ängste, Prüfungsangst, Schulangst und Essstörungen haben zugenommen. "Vor allem in drei Bereichen ist Corona noch spürbar: Leistungsdefizite sind da, die sozialen Kontakte fehlten extrem und die Konzentrationsfähigkeit ist stark gesunken", sagt sie. Was tun Schulen, um dagegen anzugehen - und wie sehen Schüler das Problem?

Josef Maisch leitet das Gymnasium Mering. "Corona war ein schicksalhafter Lebenseinschnitt - für uns alle", sagt er. Für Schülerinnen und Schüler kam die Pubertät erschwerend hinzu. Er ist sich mit den anderen befragten Schulen einig: "Die größten Probleme sind nicht im Lernen anzufinden, sondern im sozialen Leben." Schulpsychologen und Jugendsozialarbeiterinnen an Schulen versuchen, das aufzufangen. Maisch betont: "Wir sorgen uns um die Kinder." Doch die Betreuung sei Aufgabe der Medizin. Die Schulpsychologin könne da nur unterstützend mitwirken.